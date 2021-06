De l’administration Trump à celle de Biden actuellement, les Etats-Unis n’hésitent pas à infliger des sanctions à d’autres puissances comme la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l’Iran et plein d’autres pays. Lors d’un point de presse vendredi soir, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les États-Unis ont tort de penser qu’ils sont « assez puissants » pour s’en tirer en menaçant d’autres pays. Il s’agit selon lui, de la même erreur qui a conduit à la chute de l’ex-Union soviétique. Poutine a fait ces commentaires alors qu’il parlait des sanctions américaines contre Moscou, a rapporté TASS.

Cette remarque de Poutine intervient quelques jours seulement avant une rencontre (16 juin à Génève) avec le président américain Joe Biden dont le cabinet a imposé en avril un large éventail de sanctions à la Russie, y compris des restrictions à son marché de la dette souveraine. « Nous entendons des menaces du Congrès, d’autres sources. Tout cela se fait dans le contexte du processus politique intérieur des États-Unis », a déclaré le dirigeant russe.

“Les problèmes s’accumulent”

« Les gens qui font ça, ils supposent probablement que les États-Unis ont une telle puissance économique, militaire et politique qu’ils peuvent s’en sortir. Ce n’est pas grave, c’est ce qu’ils pensent », s’est exclamé Poutine. Cette manière de faire selon lui, ne lui rappelle que l’ancienne Union soviétique. « Le problème avec les empires, c’est qu’ils pensent qu’ils sont assez puissants pour commettre des erreurs. Nous allons acheter ces (personnes), les intimider, conclure un accord avec eux, leur donner des colliers, les menacer de cuirassés. Et cela résoudra tous les problèmes. Mais les problèmes s’accumulent. Il arrive un moment où ils ne peuvent plus être résolus » a souligné M. Poutine.