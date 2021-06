Ce n’est pas la première fois que le passé de Vladimir Poutine fait l’objet d’un débat “insolite”. C’est un fait que Poutine, a servi dans les services secrets. Il a même servi, selon des documents officiels, en tant qu’espion junior dans la ville est-allemande de Dresde, loin de Moscou. De fait, Vladimir Poutine a travaillé comme officier du renseignement extérieur du KGB pendant 16 ans, atteignant le grade de lieutenant-colonel, avant de démissionner en 1991 pour entamer une carrière politique à Saint-Pétersbourg. Mais une photographie vielle de 33 ans, du président russe avec le président américain Ronald Reagan, a refait surface sur le net, et intrigue beaucoup de monde.

Une photo intrigante…

Vladimir Poutine alors à la tête du FSB en 1998, avait déjà selon les historiens russes, pour ainsi dire « tapé » dans l’œil du président russe d’alors Boris Eltsine. Une confiance que le chef d’état russe, alors en pleine guerre froide avec les USA, allait encore plus marqué en le nommant successivement , membre permanent du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, secrétaire du conseil, et premier ministre. Pour de nombreux observateurs, une telle ascension, Vladimir Poutine le devait pour une bonne part à ses qualité d’agents de renseignements et en sa connaissance poussée des tenants et aboutissant de cette guerre silencieuse que se menaient les deux grandes puissances mondiales.

Aussi alors que la photo prise en 1988 de Pete Souza, photographe officiel du président Barack Obama, devenait publique, elle a fait lever bien des sourcils. Sur la photo historique prise lors de la visite du président Ronald Reagan en 1988 sur la Place Rouge à Moscou, on peut voir « un jeune blond l’air insouciant, habillé en touriste dans un pantalon crème et une chemise à manches courtes, portant un appareil photo, juste derrière un jeune garçon saluant le président américain ».

Pour beaucoup dont le photographe lui-même, on pouvait voir dans le jeune homme « blond », Vladimir Poutine, peut-être en mission sous couverture. Mais, les autorités russes contactées avaient tôt fait déclarer que l’homme en question n‘était pas Vladimir Poutine, allant jusqu’à indiquer que l’agent des services secrets russes, était loin de Moscou à la période où a été prise l’image. Le fait est que la photographie a fait le tour de la toile, avec les internautes américains se livrant à une multitude de théories.