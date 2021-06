La formation politique de Marine Le Pen pourrait largement remporter le prochain scrutin électoral qui s’annonce en France. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une enquête qui a été réalisée par YouGov pour Le HuffPost. Ce sondage qui a été effectué entre le 31 mai et le 1er juin indique que 63% des personnes interrogées croient que le Rassemblement National pourra remporter plusieurs victoires.

Cette appréhension est également perçue au sein d’une grande partie de la classe politique française. Près de 60% des enquêtés au sein de la gauche et plus de 90% de ceux de l’Extrême Droite croient en cette victoire de la formation politique de Marine Le Pen. Le sondage relève également que les empêchements qui ont participé à l’échec du parti en 2015 ont été levés. On retient dans un premier temps que la barrière entre la droite et l’extrême droite a été levée.

Une alliance LR-LREM contre RN rejetée?

60% des personnes enquêtées ne sont pas d’accord pour une alliance LR-LREM pour « faire barrage au Rassemblement national ». 50% des électeurs de droite se penchent sur une alliance avec le RN pour « battre La République en Marche ». On retient en effet que plusieurs barrières ayant participé à l’échec du parti en 2015 ont été levées.