Depuis quelques mois, les Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont décidé de fixer le prix d’un test COVID à 25 000 FCFA. Mais, certains pays dont le Bénin ne se sont pas encore alignés sur ce prix. Sur Frisson radio ce lundi 21 juin 2021, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a expliqué les raisons pour lesquelles le Bénin ne s’y est pas encore conformé.

Au Bénin, le test COVID est toujours à 50 000 FCFA pour les voyageurs à l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Pourtant, l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a décidé depuis que le prix soit fixe dans ses pays membres. Dans l’Union, le prix est fixé à 25 000 FCFA. Sur la question, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji affirme qu’il y a deux ou trois pays encore qui ne sont pas arrivés à ce niveau. Pour lui, cela peut s’expliquer. Il faut remarquer qu’avant la fixation de ce prix par l’Union, « les pays ont fait des ravitaillements, ont acquis les tests ici et là ; pas forcément à la même source ».

Il explique par exemple que «si vous avez acheté votre kit pour le test qui vous revient à 60 000 FCFA et que du jour au lendemain, on vous dit de le faire à 25 000 FCFA alors que vous devez les utiliser pour reconstituer le stock, pour en acheter de nouveau », il vous sera difficile de vous conformer tout de suite. Pour lui, peut-être que sur le marché international les prix ont baissé. Mais, «au moment où on achetait est-ce que c’était à ce montant-là ? ». Ce n’est pas évident. Donc « l’UEMOA sait que chaque pays est allé s’approvisionner sur un marché ».

Le porte-parole du gouvernement souligne que ce n’est pas de gaieté de cœur que le Bénin ne s’est pas encore aligné sur ce que l’UEMOA a prévu. Il rassure que lorsque les conditions vont être remplies, le Bénin va le faire. Mieux, il indique que «si demain, nous avons la possibilité de faire même moins que ce que l’UEMOA a prévu, nous le ferons ». Wilfried Léandre Houngbédji reconnaît que le prix pratiqué actuellement au Bénin est élevé. Et donc « quand les conditions vont être remplies, le Bénin va s’aligner ». Le secrétaire adjoint du gouvernement rappelle que pour ceux qui font leurs tests de façon routinière à l’intérieur du pays, c’est toujours gratuit.