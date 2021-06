Il y a quelques mois, R.Kelly suscitait le buzz. En effet, les révélations autour des pratiques du chanteur, concernant la traite de certaines femmes, dans sa maison d’Atlanta, ont provoqué la surprise et la colère. Depuis, ce dernier a vu sa carrière s’effondrer. Boycotté, jugé en justice, il doit faire face et répondre de ses actes.

Récemment, sa maison située au cœur de la Géorgie a été vendue. Une maison imposante, dans laquelle nous pouvons dénombrer pas moins de sept chambres, deux cuisines ainsi qu’un garage assez grand pour quatre voitures. À cela, s’ajoutent une piscine, un spa, un cinéma privé, un court de tennis et une cabane nichée dans les arbres.

La maison de R.Kelly, proposée à la vente

Dans cette maison, auraient vécu de très nombreuses jeunes femmes sous l’emprise du chanteur de I Believe I Can Fly. Elles auraient été forcées de l’appeler « papa » et étaient les membres d’une sorte de secte dans laquelle le chanteur avait tous les pouvoirs, notamment au niveau sexuel. Des accusations toujours balayées d’un revers de la main par le principal concerné.

Deux procès à New York et Chicago

Son procès devait se tenir à New York, l’an dernier. Pour autant, la pandémie aura forcé à son décalage. Il devrait débuter au mois d’août prochain. Dans le même temps, R. Kelly sera entendu dans le cadre d’un nouveau procès concernant cette fois-ci des accusations de détention d’images pédopornographiques. Le procès aura lieu à Chicago, en septembre prochain.