Les médias italiens ont annoncé le décès d’un jeune talent du football. Il s’agit en effet de Seid Visin qui se serait donné la mort dans des circonstances tragiques. Le jeune homme âgé de 20 ans est né en Ethiopie mais a été adopté en Italie par un couple d’Italiens. Il a évolué chez les jeunes de l’AC Milan avant d’arrêter le football pour se consacrer à ses études. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, les messages d’hommage se sont multipliés après l’annonce de son décès assez tragique.

“Je ne peux et je ne veux pas oublier son sourire incroyable”

«Il n’y a pas de mots justes pour dire au revoir à un garçon de 20 ans : nos pensées vont à Seid Visin, à sa famille et à ceux qui l’aimaient.», a laissé lire sur Twitter, le Milan AC. «J’ai connu Seid lorsque je suis arrivé à Milan. Nous vivions ensemble à l’internat. Des années sont passées mais je ne peux pas et je ne veux pas oublier son sourire incroyable et sa joie de vivre», a témoigné toujours sur le réseau social de l’oiseau bleu avec émotion le gardien milanais et international Gianluigi Donnarumma.

Le suicide ne serait pas lié au racisme qu’il a dénoncé selon son père

Rappelons qu’il y a quelques semaines, le jeune homme avait fait part sur les réseaux sociaux du sentiment qui l’animait en tant que Noir vivant en Italie. «Partout où je vais, je ressens le poids des regards sceptiques, biaisés, dégoûtés et effrayés des gens. Quelque chose a changé en moi. C’est comme si je portais la honte d’être un noir comme si j’avais peur d’être considéré comme un immigré», avait-il laissé lire. Son père a tout de même tôt fait de faire des mises au point en indiquant que son suicide n’était pas directement lié à ce qu’il avait déploré il y a quelques semaines dans son message.

Il cordoglio del Benevento Calcio per la scomparsa dell'ex calciatore Seid Visin https://t.co/q3OznZBzhO — Benevento Calcio (@bncalcio) June 4, 2021