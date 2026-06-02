Bénin : Wadagni et Tinubu ont discuté de sécurité, commerce et coopération à Lagos

Le président béninois Romuald Wadagni a rencontré son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu ce lundi 1er juin 2026 à Lagos, marquant son premier déplacement officiel à l’étranger depuis sa prestation de serment. Accueilli au pavillon présidentiel de l’aéroport Murtala Muhammed par le gouverneur de l’État de Lagos, Babajide Olusola Sanwo-Olu, le chef de l’État béninois a mené un entretien à huis clos d’environ 30 minutes à la résidence du dirigeant nigérian.

Une première sortie pour le nouveau chef de l’État

Ce voyage officiel à Lagos intervient huit jours après la cérémonie de son investiture le 24 mai dernier. Les deux chefs d’État ont mis à profit cette entrevue pour mener des consultations approfondies concernant les principaux piliers de leurs relations bilatérales, axées sur les questions sécuritaires, le développement des échanges commerciaux et le renforcement de l’intégration au sein de la sous-région. Selon Bip Radio, la délégation béninoise est repartie de l’aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou dans l’après-midi, avant de regagner la capitale économique béninoise dans la soirée au terme des discussions.

Les prochaines étapes de la tournée régionale

Selon les programmes officiels de la présidence, Romuald Wadagni poursuit sa tournée ouest-africaine ce mardi 2 juin 2026 en se rendant à Niamey, au Niger, pour y rencontrer le général Abdourahamane Tiani. Ce déplacement constitue la première démarche officielle de rapprochement entre Cotonou et les autorités nigériennes depuis 2023. Après cette étape, le chef de l’État béninois est attendu à Ouagadougou au Burkina Faso et à Abidjan en Côte d’Ivoire où une séance de travail est planifiée avec le président Alassane Ouattara.