Le Palais de Buckingham, encore sous le choc des révélations de propos racistes dans la famille royale de la part du prince Harry et de Meghan Markle, a été confronté ce mercredi à de nouvelles allégations explosives de discrimination systémique contre les personnes de couleur. Selon un média britannique, les principaux courtisans de la reine Elizabeth II auraient régulièrement interdit aux « immigrants de couleur ou étrangers » d’occuper des postes de bureau dans la maison royale. Et cela pendant des décennies.

Des archives gênantes…

Citant des documents, les Archives nationales du Royaume-Uni, ‘’The Guardian’’ a rapporté mercredi qu’ « en 1968, le directeur financier de la reine a informé les fonctionnaires qu’il n’était pas, en fait, d’usage de nommer des immigrants de couleur ou des étrangers à des postes de bureau dans la maison royale, bien qu’elles aient été autorisées à travailler comme domestiques ». Une pratique qui visiblement était si courante que, le media rapportait qu’il a fallu dans les années 1970, que « la reine et ses assistants négocient avec les représentants du gouvernement », pour trouver les moyens pour exempter la maison royale des répercussions de lois, votées plus tard, interdisant les pratiques d’embauches discriminatoires.

Il est à noter que, jusqu’à la fin des années 80, les postes supérieurs conseillant la monarchie étaient principalement occupés par des hommes blancs, de la classe supérieure ou aristocratiques, dont beaucoup étaient des diplômés des prestigieuses universités d’Oxford ou de Cambridge ou occupaient des postes de haut rang dans l’armée. Des révélations bien gênantes, qui jetaient en tous cas un nouvel éclairage sur les accusations de Meghan Markle en mars dernier.

Dans une interview télévisée explosive, l’épouse du prince Harry, avait accusé la famille royale britannique de racisme, et de l’avoir poussé par des remarques et autres faits au bord du suicide. La Duchesse était alors jusqu’à dire que son fils Archie, s’était vu refuser le titre de prince parce que « la famille royale s’inquiétait de la couleur de sa peau ».