L’ancien président américain Donald Trump a déclaré dans un article publié vendredi sur le site d’information politique américain RealClearPolitics que l’administration Biden tentait de « laver le cerveau » aux enfants américains avec un nouveau programme scolaire basé sur la théorie critique de la race et divisant le pays par race et par sexe. D’après Trump, Biden « endoctrine les écoliers américains avec certaines des théories les plus toxiques et anti-américaines jamais conçues ».

« Dans les salles de classe à travers le pays, les élèves sont soumis à un nouveau programme conçu pour leur faire subir un lavage de cerveau avec le dogme ridicule de la gauche connu sous le nom de “théorie critique de la race” », a écrit l’ancien président. Pour l’ex-président républicain « le fait clé de cette doctrine tordue est qu’elle est complètement antithétique à tout ce que les Américains normaux de n’importe quelle couleur souhaiteraient enseigner à leurs enfants », a-t-il poursuivi.

“Notre peuple est plein de haine et de méchanceté”

Donald Trump a insisté sur le fait qu’au lieu d’aider les enfants à comprendre que les États-Unis sont la « nation la plus grande et la plus tolérante de l’histoire », on leur apprend que « l’Amérique est systématiquement mauvaise et que le cœur de notre peuple est plein de haine et de méchanceté ». Les États soutenus par les républicains à travers le pays ont introduit une législation interdisant la théorie critique de la race dans les écoles.

Une nation n’est forte que par son esprit

Trump a affirmé que le ministère de l’Éducation « produisait des enseignants radicalisés » et a appelé les États à lancer leurs propres commissions pour garantir que les enfants reçoivent une « éducation patriotique ». Il a terminé son article en disant qu’une « nation n’est forte que par son esprit. Pour nos enfants, nous devons agir avant qu’il ne soit trop tard ».