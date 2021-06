Facebook avec les récentes émeutes au Capitole et des manifestations dans certains pays du Moyen-Orient, a vu plus souvent qu’il ne l’aurait désiré, sa politique de censure et de gestion des contenus politiques souvent attaquée ou sujette à polémiques. Depuis, le conseil de surveillance du réseau social, véritablement entré en fonction voilà maintenant une année, travaille ardemment à « éclaircir » les textes. Aussi, ce conseil a-t-il fait récemment, à la plateforme, des propositions sur la censure des politiciens. Des propositions qui devraient très bientôt donner naissance à de nouvelles règles.

Plus de traitements de faveur pour les « politiciens »

Facebook a avec son conseil de surveillance, décidé de faire confiance à une tierce partie sur la pertinence de sa politique de censure. Une censure destinée surtout « à réduire la propagation de fausses nouvelles et d’autres types de désinformation virale, comme les mèmes ou les photos et vidéos manipulées ». Mais en 2018, le staff managérial de Facebook avait également annoncé que le réseau social ne trouvait que ce soit pour Facebook, « un rôle approprié (…) d’arbitrer les débats politiques et d’empêcher le discours d’un politicien d’atteindre son public et d’être soumis à un débat public et à un examen minutieux ». Aussi la plateforme avait-elle décidé d’exempter les politiciens du programme tiers de vérification des faits (third-party fact-checkers).

Dans les faits donc, le réseau social a jusqu’ici exempté les personnalités politiques de sanctions en cas de désinformation, au nom de “l’intérêt public” et du droit pour le public de se faire sa propre opinion. Mais les récents évènements au Capitole avaient obligé la plateforme à suspendre un président américain de la république. Du coup, pour le Conseil de Surveillance, il était grand temps pour la plateforme d’abroger cette exemption et d’appliquer les « mêmes règles à tous les utilisateurs » qu’ils soient politiciens ou non. L’annonce de nouvelles règles en ce sens, pourrait se faire, selon un site américain d’information technologique, dès ce vendredi.