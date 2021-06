Aujourd’hui, avait lieu la première rencontre officielle entre le président russe, Vladimir Poutine et son homologue américain, Joe Biden. Les deux hommes ont profité du cadre de leur villa au bord du lac de Genève, en Suisse, afin d’échanger. Une rencontre compliquée selon les premiers échos. En effet, la tension aurait été bien palpable.

Pour l’occasion, les deux hommes ont échangé une première fois, seul à seul. Quelques heures plus tard, le président Biden est apparu accompagné d’Antony Blinken, secrétaire d’État pour une seconde réunion. Du côté Russe, le président Poutine est venu avec plusieurs interprètes et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Joe Biden et Vladimir Poutine se rencontrent en Suisse

Pour autant, la situation serait bien compliquée. En effet, aucun repas commun n’est prévu, de même qu’aucune conférence de presse commune. Le président Poutine lui, a confirmé que plusieurs problématiques de taille semblent boucher l’horizon. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, depuis le début, l’entourage des deux dirigeants tente de minimiser les attentes autour de ce sommet.

Une rencontre pour apaiser les tensions

Armement, sanctions économiques et politiques à l’encontre du Kremlin, cybersécurité, les sujets ont été nombreux. L’objectif reste pourtant le même des deux côtés, à savoir apaiser les relations afin de rendre le monde un peu plus sûr. Pour autant, certains comme Dmitri Trenin, directeur du think tank Carnegie Moscow Center, craignent le pire. L’objectif de cette rencontre serait surtout de ne pas envenimer les désaccords entre les blocs et éviter qu’une guerre militaire ne se déclenche.