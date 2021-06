Il y a quelques jours seulement, deux églises brûlaient à Penticton, une cité canadienne de la province de Colombie-Britannique, et Oliver, une autre ville située plus au sud de la vallée de l’Okanagan dans la même province. Des incendies encore en cours d’investigations, alors que la Colombie-Britannique est secoué par la découvertes de tombes anonymes et de restes d’enfants indigènes qui avaient fréquentés des pensionnats gérés par l’église de 1883 à 1996. Ce samedi, c’étaient deux autres églises qui prenaient également feu, toujours sur les terres indigènes.

Enquête sur des liens probables entre les incendies

La découverte de restes de 215 enfants d’abord, et ensuite de 750 tombes anonymes dans les environs d’une ancienne école gérée par une église en Colombie-Britannique, a suscité une grosse vague d’indignation au sein de la communauté indigène du Canada. Et vu le premier ministre canadien, Justin Trudeau, en personne présenter ses excuses au nom de la nation. Cependant, quelques semaines seulement après la découverte des tombes anonymes, et le jour de la Journée nationale des peuples autochtones, qui célèbre la culture indigène, deux églises catholiques centenaires étaient réduites en cendres à quelques heures d’intervalle sur les terres autochtones.

Mais alors même que les investigations étaient encore en cours, les autorités policières soupçonnant une action criminelle, deux autres églises brûlaient ce samedi. L’église St. Anne à Hedley et l’église de la bande indienne de Lower Similkameen. Selon les autorités policières de la région, les deux séries d’incendies « pourraient être liées », et les enquêtes se poursuivaient.

Mais selon le chef de police Keith Crow, on pouvait déjà se réjouir que la grande majorité des fidèles qui utilisaient les églises étaient absentes. La plupart s’étant rendues sur le site de l’ancien pensionnat de Kamloops pour soutenir la communauté après la découverte des restes de 215 enfants autochtones dans des tombes anonymes. « Heureusement, personne n’a été blessé et l’incendie ici a été maîtrisé avant qu’il ne se propage à l’une des maisons voisines », a déclaré en substance le policier à la presse locale.