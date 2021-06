Il y a quelques jours, les restes de 215 enfants ont été retrouvés sur le site d’une ancienne école autochtone au Canada, précisément en Colombie-Britannique. Les restes ont été retrouvés sur le site d’un ancien pensionnat pour enfants autochtones. Une découverte qui a vu le Premier ministre canadien Justin Trudeau promettre de ne pas “fermer les yeux” sur une partie “déchirante” de l’histoire du pays.

Une fosse commune pour 215 enfants

Le Canada à partir du XIXe siècle, a abrité un système de pensionnats, principalement gérés par des églises, que les enfants des populations autochtones ont été forcés de fréquenter. Pendant des décennies, selon les historiens, la plupart des enfants autochtones du Canada ont été retirés de leur famille et placés dans ces pensionnats. Un grand nombre de ces “pensionnaires” ne sont jamais rentrés chez eux, avec leurs familles ne recevant souvent aucunes explications quant à leurs disparitions.

À ce jour, selon des estimations prudentes de la Commission de vérité et réconciliation, ce serait environ 4 100 à 6 000 enfants qui sont morts des suites d’abus et de négligence dans ce système de pensionnat. Le système a décliné dans les années 1970, la dernière école ayant fermé en 1996. Aujourd’hui, une communauté autochtone de la Colombie-Britannique affirme avoir trouvé des preuves de ce qui est arrivé à certains de ses enfants disparus. Un radar à pénétration de sol a découvert près du site du pensionnat indien de Kamloops, qui a fonctionné de 1890 à la fin des années 1970, une fosse commune contenant les restes de 215 enfants.

« Un rappel douloureux » de l’Histoire du Canada

Vendredi, Le premier ministre canadien Justin Trudeau publiait via twitter que « la nouvelle que des restes ont été trouvés à l’ancien pensionnat de Kamloops me brise le cœur ». Avant d’ajouter « c’est un rappel douloureux de ce chapitre sombre et honteux de l’histoire de notre pays. Je pense à tous ceux qui sont touchés par cette triste nouvelle ». Et s’adressant aux familles autochtones du pays, le chef de l’état canadien a dit « Nous sommes là pour vous ».

Ce lundi, des membres de la communauté autochtone ont organisé un mémorial avec 215 paires de chaussures pour enfants aux pieds de la statue de John A. Macdonald au centre-ville de Charlottetown. Un mémorial qui a vu la visite du premier ministre, lui aussi, venu pour présenter son respect aux enfants décédés.

Mardi, le premier ministre déclarant ne pas être disposé à fermer les yeux, a dit qu’il rencontrerait certains membres de son cabinet pour discuter « des prochaines étapes » pour aider les survivants et la communauté. « Malheureusement, ce n’est pas une exception ou un incident isolé. Nous n’allons pas nous cacher de cela » a précisé le premier ministre dans sa déclaration. Avant d’ajouter : « Nous devons reconnaître la vérité. Les pensionnats étaient une réalité, une tragédie qui existait ici, dans notre pays, et nous devons l’assumez ». En 2008, le gouvernement canadien s’est officiellement excusé pour le système.