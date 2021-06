Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel semblent vouloir choisir la voie du dialogue en plaidant pour qu’une nouvelle page des relations diplomatiques avec la Russie soit ouverte. En effet, après la rencontre entre les chefs d’Etat russe et américains, qui a eu lieu la semaine dernière, les dirigeants français et allemand suggèrent qu’il y ait un sommet du même genre pour l’Union européenne (UE).

Le rapport sera examiné ce jour

Ce jeudi 24 juin 2021, cette proposition sera évoquée à l’occasion du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’union européenne. L’un de ses aspects pourrait être un sommet entre l’UE et la Russie, qui implique seulement les dirigeants des institutions européennes. Notons que cette proposition figure dans le rapport du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui sera examiné ce jour. Le document traite des orientations stratégiques des échanges futurs entre l’UE et la Russie. Cependant, la France et l’Allemagne suggèrent à l’Union européenne de rester sur ses gardes.

Ils proposent en effet, que l’UE s’apprête à éventuellement appliquer des mesures punitives contre plusieurs secteurs de l’économie. Pour rappel, il y avait des sommets entre l’UE et la Russie. Ces rencontres se tenaient régulièrement jusqu’avant la crise ukrainienne et l’annexion de la Crimée.