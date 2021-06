Le bureau de presse de la Flotte du Nord a rapporté ce vendredi qu’un chasseur MiG-31 a intercepté un avion de patrouille maritime P-8A Poseidon de l’US Air Force au-dessus de la mer de Barents. Ce vendredi 4 juin, des radars russes ont détecté une cible aérienne au-dessus de la mer de Barents s’approchant de la frontière de l’État russe, a indiqué le bureau de presse dans un communiqué.

« Un chasseur MiG-31 des forces d’alerte de réaction rapide de défense aérienne de la flotte du Nord a été dépêché pour identifier la cible aérienne et empêcher la violation de la frontière de l’État russe. L’équipage du chasseur russe a identifié la cible aérienne comme étant un P-8A Poséidon de l’US Air Force des avions de patrouille maritime », a indiqué le communiqué.

Un exercice régulier

Après que l’avion militaire étranger s’est détourné de la frontière de l’État russe, le combattant russe est retourné sain et sauf à son aérodrome d’origine, a indiqué le bureau de presse. « Le vol du chasseur russe s’est déroulé dans le strict respect des règles internationales d’utilisation de l’espace aérien. Aucune violation de la frontière de l’État russe n’a été autorisée », a souligné le bureau. L’interception des avions de combats étranger (américains et français le plus souvent) à la frontière russe est devenue un exercice presque quotidien pour l’armée russe depuis plusieurs mois.