Le ministère russe de la Défense a rapporté ce jeudi qu’un chasseur Su-35 russe des forces de défense aérienne de la flotte du Pacifique a intercepté un avion de reconnaissance stratégique RC-135 de l’US Air Force au-dessus de l’océan Pacifique. « Le 10 juin, les stations radar russes ont détecté une cible aérienne au-dessus de l’océan Pacifique s’approchant de la frontière de l’État russe », indique le communiqué.

Un avion de chasse Su-35 des forces d’alerte rapide de la défense aérienne de la flotte du Pacifique a été dépêché pour identifier la cible aérienne et l’empêcher de violer la frontière de l’État russe, a précisé le ministère. « Aucune violation de la frontière de l’Etat russe n’a été autorisée », indique le communiqué. L’équipage du chasseur russe a identifié la cible aérienne comme étant un avion de reconnaissance stratégique RC-135 de l’US Air Force et l’a surveillée au-dessus de l’océan Pacifique.

Dans le strict respect des règles internationales

Après que l’avion militaire étranger a fait demi-tour depuis la frontière russe, l’équipage du Su-35 est rentré sain et sauf à son aérodrome d’origine comme d’habitude, a indiqué le ministère. « Le vol du chasseur russe s’est déroulé dans le strict respect des règles internationales d’utilisation de l’espace aérien », a également précisé le ministère russe de la Défense qui prend chaque fois le soin de rapporter ces incidents qui se déroulent presque chaque aux frontières russes.