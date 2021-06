Malika est une commune située dans la région est de la capitale sénégalaise Dakar. Une commune connue pour son flanc de mer, réputée pour ses spots de surf de qualité, et ses vagues de classe mondiale, « peu fréquentées et bon marché » selon les professionnels du tourisme. Mais Malika c’est aussi une plage fréquentée malgré ses eaux profondes. Ce dimanche, en une tragédie encore sous investigations de la part des autorités, une dizaine de personnes mouraient noyées.

10 personnes noyées, et 02 rescapés…

La commune de Malika est située au Nord-Est du département de Pikine. Une commune urbaine délimitée « à l’Ouest par la commune de Yeumbeul, au Sud par la commune de Keur Massar, à l’Est par le département de Rufisque et au Nord par l’Océan Atlantique ». Ce flanc océanique offre à la commune une plage ouverte et fréquentée parce qu’à seulement « 21,7 km soit 35 minutes du centre-ville de Dakar et à 60 minutes de l’Aéroport International Blaise Diagne ». Seulement selon les autorités, la baignade est prohibée sur de nombreuses plages de Dakar.

Notamment à cause de nombreuses turbulences, « des sables mouvants, de la présence de rochers » et surtout de la difficulté d’accessibilité des secours en cas de dangers. Et Malgré ces interdictions de nombreuses plages étaient néanmoins hebdomadairement prises d’assaut. Il pouvait en résulter des drames comme celui qu’a connu la plage de Malika ce dimanche, une plage réputée justement pour ses forts courants.

Selon les autorités qui enquêtent encore sur les circonstances de la tragédie, 10 personnes avaient péri noyées dans les eaux bordant la plage de Malika, quand deux autres avaient été sauvées et conduites à l’hôpital le plus proche. Les sapeurs-pompiers de Keur Massar, appelés à la rescousse, poursuivraient les recherches pour trouver des survivants ou repêcher des corps. Cinq corps selon la presse locale ont été repêchés jusqu’ici.