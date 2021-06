Le président sénégalais s’est voulu ferme sur la fréquentation des plages dans son pays. En effet, selon communiqué du conseil des ministres, Macky Sall a interdit systématiquement « les baignades au niveau des plages non autorisées ». Cette mesure est intervenue suite à la série de décès par noyade qu’il y a eu au cours du mois. Il a notamment demandé au gouvernement et aux collectivités de prendre des « mesures urgentes ».

Près de 40 décès en moins d’un mois

A en croire le point qui a été fait par l’association des maîtres-nageurs sauveteurs et surveillants de baignade, près de 40 décès par noyades ont eu lieu en moins d’un mois. Lors d’une sortie médiatique qu’ils ont effectué ce mercredi 16 juin, les membres de l’association ont notamment demandé plus de moyens pour faire face à ce phénomène qui prend de l’ampleur. La mesure relative à l’interdiction ne serait pas la meilleure selon les déclarations faites par les membres de l’association.

L’association des maîtres nageurs pense autrement

« Ici à Dakar, les espaces de loisirs sont privatisés maintenant, donc les gens sont obligés de se rabattre vers la grande côte où c’est dangereux, ace ses grosses vagues et ses baïnes. Mais on peut délimiter des zones de baignades, envoyer des maîtres-nageurs, renforcer dispositif. », a fait savoir Ibrahima Fall, président de l’association des maîtres-nageurs sauveteurs et surveillants de baignade. L’association estime que l’autre solution qui serait la meilleure est la prévention. Il faut selon ces maîtres-nageurs procéder à la sensibilisation des jeunes qui sont les premières victimes.