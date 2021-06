Plusieurs étrangers dont une dizaine de Russes et un Lituanien ont été arrêtés par les forces de sécurités tchadiennes, alors qu’ils se trouvaient dans une zone militaire classée « rouge ». Cette interpellation a eu lieu, il y a plus d’une semaine dans le Sahara tchadien, à proximité de Faya-Largeau, dans le nord du pays.

C’est à bord d’un 4*4 qu’ils ont continué leur chemin

La présence de ces personnes dans ce pays d’Afrique centrale suscite des questions, concernant le but de cette incursion. Le groupe d’individus seraient venus du sud, par le Cameroun voisin, vers le 25 mai 2021. Par la suite, c’est à bord d’un 4*4 qu’ils ont continué leur chemin pour se rendre dans le Sahara. Par ailleurs, au moment de leur arrestation, leurs boussoles, ordinateurs, téléphones et passeports ont été confisqués. Pour l’heure, on ne sait que très peu de choses sur eux, mis à part le fait qu’ils sont des touristes. Une enquête a été ouverte afin de savoir ce qu’ils cherchaient dans cette région.

Suite à leur arrestation, ils ont été mis en résidence surveillée dans un hôtel de la capitale Ndjamena, dans l’attente des résultats de l’enquête. Cependant, le chef de la diplomatie tchadienne a fait savoir verbalement, à travers une note, à la représentation diplomatique russe au Tchad que les ressortissants russes « n’ont jamais été arrêtés ». A l’en croire, ils sont mis à l’abri, afin qu’ils ne soient pas kidnappés ou tués.