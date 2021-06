Le député Assan Seibou était récemment sur l’émission « Actualité à la loupe » de Jocia Tv, une web-télévision béninoise. Il s’est prononcé sur la promesse de Patrice Talon lors du discours d’investiture le 23 mai dernier. En effet, le chef de l’Etat avait promis de faire de son mandat, un quinquennat hautement social. Le parlementaire ne doute pas un seul instant de la réalisation de cette promesse. « Ce n’est plus un quinquennat où nous allons construire les infrastructures, assainir les routes. Nous ne sommes plus au début dans tous les domaines. Il est sûr qu’il va y arriver » a t-il déclaré.

L’homme estime par ailleurs que le président béninois est sur la bonne voie puisque les réalisations au cours de son premier mandat sont visibles. « Tout ce que le Bénin a fait, a été applaudi à l’international » ajoute-t-il par ailleurs. L’He Assan Seibou a également apprécié le dernier remaniement ministériel de Patrice Talon. Pour lui, c’est tout à fait normal que le chef de l’Etat maintienne la plupart de ses ministres parce qu’on ne change pas l’équipe qui gagne.

Si la compétence est là, “ce n’est plus la peine de changer”

« Ce que nous cherchons, c’est la compétence et si cette compétence est là, ce n’est plus la peine de changer » a-t-il déclaré. L’homme politique a aussi opiné sur la suppression du ministère de la communication. Il estime que ce département ministériel jouait pratiquement le même rôle que la structure chargée de la communication au Palais de la Présidence après les réformes opérées à la Marina. En supprimant ce ministère, Talon a voulu faire le départ entre la propagande et l’information, croit savoir l’invité de Jocia Tv. C’est pour cette raison qu’il a ramené la propagande politique à la présidence de la République, fait-il savoir .