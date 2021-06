En Égypte, un ancien député et plusieurs proches individus ont été arrêtés par les autorités. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir participé à une vaste opération de contrebande d’antiquités. Ils risquent la prison à perpétuité si d’aventure, ils venaient à être reconnus coupables de leurs agissements.

L’ensemble des personnes concernées est suspecté de fouilles illégales et de contrebande. Ils auraient récupéré pas moins de 200 objets pharaoniques datant de la période de la Grèce antique et de la grande Égypte. La personne chargée des opérations serait également suspectée dans pas moins de quatre affaires similaires.

Un ancien député, accusé de contrebande en Égypte

Le butin lui, est exceptionnel. Plus d’une cinquantaine de pièces en cuivre a été récupérée, de même qu’une bonne trentaine de statues de tailles variées ou encore deux tablettes en bois, gravées par des hiéroglyphes. Dans le même temps, la justice a confirmé avoir récupéré pas moins de 115 objets envoyés illégalement en France.

Le Caire souhaite conserver son patrimoine

Un point important pour Le Caire qui profite de son histoire et de son patrimoine pour faire venir les touristes du monde entier. Après une période d’instabilité politique et de crise sanitaire, ce vaste coup de filet permettra de mettre en avant de nouvelles pièces de l’histoire antique et donc, d’attirer les passionnés de la culture égyptienne.