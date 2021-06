La mesure prise par le président de la République Fédérale du Nigéria contre le réseau social de l’oiseau bleu est applaudi par l’ancien président américain dont on connait les rapports avec la plateforme. Dans un communiqué qu’il a rendu public, le milliardaire républicain faisait en effet part de toute sa joie suite à cette décision. «Félicitations au Nigeria, qui vient de bannir Twitter parce qu’ils ont banni leur président », a-t-il notamment laissé lire tout en indiquant que davantage de pays devraient emboiter les pas au Nigéria.

“Qui sont-ils?”

« Plus de pays devraient interdire Twitter et Facebook pour ne pas permettre un discours libre et ouvert – toutes les voix devraient être entendues », a-t-il poursuivi en estimant que la conduite de ces plateformes est certainement liée à l’absence de concurrence. « Qui sont-ils pour dicter le bien et le mal s’ils sont eux-mêmes mauvais ? », s’est interrogé le milliardaire républicain.

Des antécédents entre Twitter et Trump

Rappelons que l’ancien président américain a été banni du réseau social de l’oiseau bleu depuis les derniers événements du 6 janvier qui ont marqué le siège du Capitole américain. Le réseau social de Mark Zuckerberg quant à lui a l’a exclu de sa plateforme pour une période allant jusqu’en 2023.