Le président Biden aurait l’intention d’organiser une cérémonie à la Maison Blanche pour le dévoilement du portrait présidentiel de Brack et Michelle Obama. Il s’agit d’une tradition ancienne à la Maison Blanche à laquelle Donald Trump avait refusé d’honorer. Des sources proches du dossier ont déclaré à NBC News que Biden organiserait probablement l’événement pour le couple Obama cet automne lorsque les restrictions Covid-19 seront levées. « Ils sont pratiquement terminés », a déclaré une source à propos du processus de portrait pour les Obama.

NBC News a noté que le processus des portraits peut prendre jusqu’à deux ans, bien que la plupart soient dévoilés moins de deux ans après le départ de l’ancien président. Une autre source a déclaré à NBC News qu’il serait préférable d’attendre qu’un grand nombre d’invités puissent assister à la cérémonie, comme c’est typique, car « ce serait dommage de le faire et d’avoir seulement six ou sept personnes là-bas ». Les présidents au cours de leur premier mandat ont depuis des décennies dévoilé un portrait de leur prédécesseur dans l’East Room de la Maison Blanche.

“Nos progrès sont conformes aux précédents historiques”

Cependant, Trump a refusé de faire de même, bien qu’Obama se serait également opposé à participer à la tradition avec son successeur immédiat. Bien qu’il ne se soit engagé pas dans la tradition de son prédécesseur, Donald Trump et l’ancienne première dame Mélanie Trump participent tous deux à la peinture de leurs portraits, ayant récemment entamé des discussions avec la White House Historical Association, qui commande les portraits, ainsi que la National Portrait Gallery, qui peint une série distincte de portraits.

« Nous travaillons à la fois avec la National Portrait Gallery et la White House Historical Association, et nos progrès sont conformes aux précédents historiques », a déclaré un conseiller de Trump à NBC. Bien que Trump ait continué à affirmer que la présidence de Biden est illégitime, l’attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki a indiqué plus tôt cette année que Biden étendrait la même reconnaissance traditionnelle à Trump. « Je n’ai reçu aucune indication que nous romprions avec la tradition à cet égard », a déclaré Psaki aux journalistes peu de temps après l’investiture de Biden.