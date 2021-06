“Saturday Night Live” (SNL), est une émission télévisée hebdomadaire produite par la chaine américaine NBC. Véritable show télévisé, l’émission en place depuis près de 46 ans, présente une série de sketches sur les débats les plus chauds de la société ou de la politique américaine. Et bien plus souvent, qu’il ne l’aurait désiré, l’ancien président Donald Trump a été le sujet de ces sketches. Il y a quelques jours, une presse locale révélait que l’ancien président républicain aurait, alors qu’il était en poste, demandé au ministère de la Justice d’« examiner » l’émission. « Fake news !» a répliqué ce mardi Donald Trump.

« L’histoire a été fabriquée, il n’y avait pas de sources »

Selon le Daily Beast, en mars 2019, Donald Trump alors président des États-Unis en regardant un épisode de la série de sketchs comiques de NBC, serait immédiatement devenu furieux, d’être le sujet de caricature de la série. « C’est vraiment incroyable que des émissions comme Saturday Night Live(SNL), pas drôles et sans talents, puissent passer tout leur temps à frapper sur la même personne (moi), encore et encore (…). La Commission électorale fédérale et/ou la FCC ne devraient-elles se pencher là-dessus ? » aurait tweeté, Donald Trump bien avant d’être banni de Twitter.

Le média allait plus loin en révélant que, Donald Trump loin de s’arrêter à ce tweet, aurait interrogé ses conseillers et avocats au début de 2019 sur ce que « la Haute autorité fédérale de communications, et le ministère de la Justice pourraient faire pour sonder ou atténuer SNL, Jimmy Kimmel (humoriste et animateur télé, ndlr) et d’autres auteurs de méfaits comiques de fin de soirée ».

Dans une déclaration officielle publiée mardi soir, l’ancien président républicain a démenti les allégations du quotidien américain sur ses tentatives de museler ‘’ Saturday Night Live’’. Mais il a ensuite confirmé qu’il pensait que la série se livrait à une activité « illégale » en se moquant de lui. « L’histoire est totalement du Fake News, (…) elle a été fabriquée, il n’y avait pas de sources » a déclaré M. Trump. Il a ajouté en substance : « Tout cela étant dit ; je pense cependant, que les émissions à 100% unilatérales devraient être considérées comme une contribution de campagne illégale du Parti démocrate ».