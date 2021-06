Le président de la Cour constitutionnelle Joseph Djogbénou a échangé hier vendredi 04 juin avec le Représentant Résident de la Fondation Friedrich Ebert et les jeunes leaders du Bénin. Il a profité de l’occasion pour inviter ces jeunes à se faire vacciner contre la Covid-19 et à convaincre leurs parents d’en faire autant. « Nous ne pouvons pas nous laisser aller à la rumeur. Lorsque dans des contextes déterminés, la science dans l’état où elle se trouve, offre une solution à un problème qui saisit le monde, ayons l’humilité mais aussi la lucidité de nous soumettre à cette solution » a-t-il déclaré.

Aucune réponse scientifique n’est parfaite et éternelle mais pour le moment c’est la réponse. Donc je vous recommande fortement si vous ne l’avez pas fait et si c’est possible, de vous vacciner afin que de plus de plus nous renouions avec la vie parce que la vie doit triompher, a-t-il poursuivi.

“Donnons la chance à la vie en nous vaccinant “

Le président de la Cour constitutionnelle estime par ailleurs que « toutes celles et ceux qui doutent des solutions actuelles n’ont pas encore vu l’un des leurs mourir, suffoquer, manquer de respiration. Laisser les enfants ». « Quand on voit tout ça, la solidarité, l’humanité voudrait que même si on pense que la solution est insuffisante qu’on propose cette solution. Donnons la chance à la vie en nous vaccinant d’autant que le vaccin est gratuit » a-t-il conclu.