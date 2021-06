Le personnel soignant en France dispose encore de quelques semaines pour se faire vacciner. Passé le délai du mois de septembre, ils risquent d’être contraints de recevoir les différentes doses du vaccin mis sur pied contre le Covid-19. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de la déclaration qui a été faite ce mardi 29 juin par le ministre français de la Santé. Alors qu’il était de passage sur « Franceinfo », Olivier Véran fait remarquer qu’une loi pourrait bien contraindre les personnels soignants à se faire vacciner.

Pour l’autorité ministérielle, le gouvernement se « donne l’été, jusqu’en septembre, pour que tout le monde fasse son choix ». « Si la vaccination est insuffisante », une contrainte sur le plan législatif peut amener le personnel soignant à s’y conformer selon ministre de la Santé.

Olivier Véran félicite les soignants

« Mais d’abord ce travail collectif de conviction, et je ne veux certainement pas pointer du doigt ou incriminer les soignants parce que leur boulot est compliqué, qu’ils en ont ras-le-bol, ils ont eu une année qui a été très difficile », a poursuivi le ministre français de la Santé lors de son passage sur « Franceinfo ». « On ne peut pas travailler dans un hôpital si on n’est pas vacciné contre l’hépatite B. Vous ne pouvez pas prendre l’avion pour aller en Guyane si vous n’êtes pas vacciné sur la fièvre jaune », a également rappelé Olivier Véran.