L’organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté sur un danger concernant le vaccin russe Spoutnik V. En effet, l’organisation onusienne a détecté plusieurs problèmes à propos des données de surveillance du processus de fabrication et de contrôle de qualité. A l’issue d’une inspection qui s’est déroulée entre le 31 mai et le 04 juin 2021 sur un site de production de l’entreprise pharmaceutique Pharmastandard – Ufa Vitamin, les inspecteurs de l’OMS avaient relevé plusieurs défauts.

Ces problèmes ont été répertoriés dans une liste

Ceux-ci concernent la surveillance de l’aseptisation du processus de fabrication et de mise en flacon du vaccin. Les inspecteurs ont également relevé des défauts s’agissant des moyens permettant d’éviter la contamination et la traçabilité. Suite à ces problèmes qui ont été répertoriés dans une liste publiée par le service de pré-qualification de l’OMS, le gouvernement russe est venu rassurer le public sur la fiabilité de son vaccin contre la covid-19. Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a fait savoir que tous les problèmes évoqués ont été résolus.

Le vaccin est utilisé dans une quarantaine de pays

Il y a eu « certaines insuffisances identifiées par le groupe d’inspection, et de ce que nous savons, elles ont été prises en compte et tout ce qui devait être changé a été changé » a-t-il déclaré avant d’ajouter que : « Bien entendu que les contrôles nécessaires par les organismes de contrôles sont en place. Il est évident qu’il s’agit du contrôle le plus strict possible ». Pour rappel, le vaccin Spoutnik V est le premier vaccin contre le nouveau coronavirus mis au point par la Russie. Actuellement, il est utilisé dans une quarantaine de pays, notamment : l’Algérie, le Kenya, l’Iran, le Pakistan, l’Inde, l’Argentine et le Mexique.