Ce samedi 26 juin 2021, le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a démissionné après avoir admis avoir enfreint les règles sanitaires liées au Covi-19 en embrassant une assistante dans son bureau. La scène avait mis en colère ses collègues et le public pendant le verrouillage. Downing Street a publié samedi la lettre de démission de Hancock à Boris Johnson et la réponse du Premier ministre, dans laquelle il a déclaré qu’il était désolé de la recevoir. « Nous avons travaillé si dur en tant que pays pour lutter contre la pandémie », a déclaré Hancock dans la lettre. « La dernière chose que je voudrais, c’est que ma vie privée détourne l’attention de l’objectif déterminé qui nous sort de cette crise », a-t-il écrit.

« Je tiens à réitérer mes excuses pour avoir enfreint les directives et à m’excuser auprès de ma famille et de mes proches de leur avoir fait subir cela. J’ai également besoin (d’être) avec mes enfants en ce moment » a-t-il ajouté. « Vous devriez quitter vos fonctions très fiers de ce que vous avez réalisé, pas seulement en vous attaquant à la pandémie mais aussi avant que le Covid-19 ne nous frappe », a répondu le Premier ministre Boris Johnson, exprimant sa désolation du départ de Hancock du gouvernement.

Une pression médiatique

Sa démission survient après qu’une fuite de vidéosurveillance l’ait montré en train d’embrasser l’assistante et l’ancienne lobbyiste Gina Coladangelo dans son bureau départemental. Les images, publiées par The Sun, datent du 6 mai, plus d’une semaine avant l’assouplissement des règles de distanciation sociale autour des contacts étroits à l’intérieur pour les personnes de ménages différents. Ces derniers jours, The Sun a augmenté la pression, en diffusant sur son site internet les images vidéo de caméra de surveillance et les appels à la démission du ministre se sont multipliés. Mme Coladangelo quittera également son poste au ministère de la Santé et des Affaires sociales.