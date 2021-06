Ce 22 juin marque le 80e anniversaire du début de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 de l’Union soviétique contre l’Allemagne nazie. A cette occasion Le dirigeant russe a fait une déclaration alors qu’il déposait des fleurs à la Flamme éternelle près de la tombe du Soldat inconnu dans le jardin Alexandre du Kremlin le jour du souvenir et du chagrin. Pour Vladimir Poutine, l’Allemagne nazie voulait non seulement s’emparer de l’Union soviétique, mais aussi exterminer et asservir son peuple dans le génocide le plus cruel de l’histoire.

« Il ne suffisait pas que l’ennemi s’empare d’une terre étrangère. Il est venu exterminer notre peuple et asservir ceux qui resteraient, les privant de leur langue maternelle, de leurs traditions, de leurs ancêtres et de notre culture. L’histoire n’avait jamais vu un génocide aussi cruel auparavant », a déclaré le dirigeant russe. « Aujourd’hui, le sang se transforme en glace pour se remémorer les méthodes utilisées par les nazis et leurs complices pour mettre en œuvre leurs plans meurtriers et les atrocités qu’ils ont commises contre les civils, les personnes âgées, les femmes et les enfants », a noté Poutine.

Le peuple soviétique a fait preuve du plus grand courage

L’unité spirituelle, la consolidation et l’héroïsme de masse ont été la réponse du peuple soviétique à ce mal féroce alors que la croyance du peuple dans le triomphe de la justice et la victoire « était incroyablement forte », a souligné Poutine. Selon Poutine, le peuple soviétique a tout enduré, a traversé le chagrin, les souffrances et la mort à la fois sur le front intérieur et sur la ligne de front pour libérer sa patrie. Le peuple soviétique a fait preuve du plus grand courage et de l’abnégation dans le feu des batailles, dans leurs pires travailler dans des usines et a remporté une véritable grande victoire, a-t-il souligné.

“Il est impossible d’oublier tout cela”

Selon le dirigeant russe, il est impossible d’oublier tout cela. Ce n’est pas par hasard que la Flamme éternelle est devenue un symbole sacré de cette mémoire, a ajouté Poutine. « Des décennies passent mais le flot de personnes de toutes générations et de tous âges apportant des fleurs aux monuments aux morts et, bien sûr, au jardin Alexandre, la tombe du Soldat inconnu, les jours ouvrables comme les jours fériés ne s’arrête jamais », a déclaré le président russe.