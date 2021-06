Interrogé par la chaîne américaine NBC, le président russe Vladimir Poutine est récemment revenu sur les nombreuses accusations dont son pays a été la victime. À quelques heures de sa première rencontre officielle avec Joe Biden, le chef du Kremlin a estimé « grotesques » les rumeurs selon lesquelles Moscou aurait organisé un certain nombre d’attaques informatiques, notamment.

Au micro de NBC, Vladimir Poutine estime que la Russie a été accusée d’énormément de choses, comme des attaques informatiques ciblées ou encore d’ingérence dans des élections. Pour autant, le chef de l’État a tenu à rappeler qu’à ce jour, aucune preuve de l’implication de la Russie dans ces manoeuvres, n’a jamais été dévoilée.

Poutine défend Moscou et répond aux accusations

La rencontre entre les deux hommes pourrait permettre certaines avancées, notamment sur la question des sanctions imposées à l’encontre de Moscou. Pour autant, Joe Biden a clairement fait savoir qu’il adorerait une posture franche et ferme à l’encontre de Moscou. On sait d’ores et déjà que les deux individus ne se portent pas forcément dans leur cœur.

Rencontre avec Biden, prévue ce mercredi

Une rencontre très attendue même si nous ne devrions pas en apprendre énormément sur le sujet. En effet, aucune conférence de presse commune n’est attendue. En revanche, Joe Biden, lui, devrait prendre la parole quelques instants après ce premier échange, dont la tenue a été confirmée pour ce mercredi.