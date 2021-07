Avumile Mbuyiseli Nodongwe, 29 ans, a été condamné lundi 28 juin dernier à 25 ans de prison par le tribunal régional de Mthatha à Mthatha, Cap orienta en Afrique du Sud. L’inculpé est mis en examen pour avoir abattu sa petite amie devant ses collègues, révoltés par son geste. La victime, Noloyiso Gqeba était une femme de ménage qui travaillait à l’école secondaire Mandleni, dans la localité de Xunu.

A en croire les autorités policières de la localité, « l’incident a laissé des collègues dans l’impasse alors qu’ils assistaient à des scènes tragiques du meurtre de sang-froid de la femme et de l’évasion du suspect de la scène du crime ». Dans un communiqué en date du 1er juillet 2021, la police Sud Africaine indique que Noloyiso, 35 ans, est décédée sur les lieux après avoir été abattue par Mbuyiseli Nodongwe.

Cette condamnation est comme une leçon et paraît comme une peine dissuasive pour les auteurs potentiels de violences basées sur le genre et de féminicide, a fait savoir le commissaire provincial, le lieutenant-général Liziwe Ntshinga. L’officier de police n’a pas manqué de rappeler que « la condamnation du suspect a été prononcée moins d’un an après que ce crime a été commis. Je n’ai aucun doute dans mon esprit, justice a été rendue et c’est ce dont nos communautés ont besoin ».