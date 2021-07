La chaîne de télévision publique camerounaise CRTV a rapporté ce samedi qu’au moins six soldats camerounais ont été tués et quatre blessés lors d’une attaque des groupes terroristes islamistes contre un avant-poste de l’armée dans l’extrême nord du pays. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière de ces derniers mois dans le nord du Cameroun, qui, aux côtés du Nigeria et du Tchad voisins, combat depuis des années le groupe terroriste Boko Haram et, plus récemment, des militants liés à l’État islamique.

« Notre avant-poste de Sagme a été attaqué ce matin vers 4H00 locales (03H00 GMT) par une horde d’assaillants. Il y avait six à sept véhicules et motos et certains étaient à pied. C’était une attaque massive », a confié Lazare Ndongo Ndongo, responsable administratif, chef du district de la région de l’Extrême-Nord à Reuters. « Le bilan de cette attaque terroriste fait état de 8 militaires tués et 14 autres blessés. Les blessés viennent d’être évacués pour recevoir les soins nécessaires. Du côté des terroriste, le bilan n’est pas encore connu », a précisé la même source.

“Ils ont l’air plus structurés, mieux organisés”

D’autres sources militaires qui ont requis l’anonymat, ont également confié à Reuters qu’au moins huit soldats avaient été tués et plusieurs autres blessés. Les autorités locales ont déclaré qu’il y avait eu une augmentation constante des attaques contre l’armée dans la région depuis la mort d’Abubakar Shekau, l’ancien chef de Boko Haram. « Depuis la mort de Shekau, il y a eu une augmentation des attaques, alors que la province de l’État islamique d’Afrique de l’Ouest (ISWAP) s’apprête à conquérir des territoires auparavant détenus par Boko Haram », a déclaré Ndongo. « Ils prennent de l’ampleur. Ils ont l’air plus structurés, mieux organisés et attaquent en force », a-t-il ajouté.