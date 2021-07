Par le canal d’une publication qu’il a faite sur sa page Facebook, Ousmane Sonko a tiré à boulets rouges sur la justice sénégalaise qu’il accuse d’être à la solde du pouvoir en place. Dans un long texte, le président du Pastef a déploré le traitement qui est réservé par la justice au dossier relatif à l’affaire des 94 milliards. Après avoir fait la genèse de cette affaire et évoqué les conclusions d’une enquête dirigée par l’OFNAC, l’homme politique sénégalais a accusé plusieurs responsables judiciaires de bloquer l’évolution du dossier.

“Le procureur refuse de lever le plus petit doigt”

« Le procureur de Macky Sall, qui a sur sa table notre plainte datée de 2017 et l’excellent rapport de l’OFNAC de 2019, refuse de lever le plus petit doigt pour la simple raison que les escrocs sont affiliés à l’APR et qu’il s’agit d’un butin partagé à plusieurs niveaux par le biais des ”ristournes”. Rien de vraiment étonnant avec cet homme », a notamment laissé lire Ousmane Sonko dans la publication qu’il a faite sur le réseau social de Mark Zuckerberg.

“Détournement de fonds publics”

A part le procureur, l’homme politique sénégalais a également tiré à boulets rouges sur le doyen des juges qui aurait rejeté l’action initiée par le président du Pastef. Selon les arguments avancés par ce dernier, Ousmane Sonko n’aurait pas qualité à agir. Rappelons que l’affaire avait fait grand bruit dans le pays au cours de ces dernières années. Ce dossier appelé « 94 milliards » est lié à un détournement de fonds publics.