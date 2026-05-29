Frappe d'un drone : la Roumanie expulse le consul russe, Moscou s'apprête à réagir

Dans la nuit du 28 au 29 mai 2026, un drone russe s’est écrasé sur un immeuble résidentiel à Galați, ville portuaire de l’est de la Roumanie, blessant deux habitants et contraignant 70 autres à évacuer les lieux. C’est la première fois qu’un tel engin frappe un bâtiment civil sur le territoire d’un État membre de l’OTAN depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022.

Le ministère roumain de la Défense a précisé que le drone — vraisemblablement un Geran-2, version russe du Shahed iranien — a été détecté à 1h54 après avoir décollé du secteur de Reni, en Ukraine. Deux chasseurs F-16 avaient décollé de la base de Fetești et avaient reçu l’autorisation d’engager les cibles. L’engin a néanmoins atteint la partie sud de Galați avant de percuter le toit d’un immeuble, déclenchant un incendie au dixième étage. Les deux occupants de l’appartement sinistré ont pu évacuer par leurs propres moyens et ont été pris en charge sur place pour des blessures légères.

Bucarest hausse le ton

Réuni en session d’urgence vendredi matin, le Conseil suprême de défense nationale (CSAT) a arrêté les mesures diplomatiques à adopter. Le président Nicușor Dan a annoncé en fin d’après-midi l’expulsion du consul général de Russieà Constanța, Andreï Kosiline, déclaré persona non grata, et la fermeture du consulat général russe dans cette ville portuaire de la mer Noire. L’ambassadeur russe à Bucarest, Vladimir Lipaïev, avait été convoqué au ministère des Affaires étrangères dans la matinée.

Nicușor Dan a qualifié l’incident de sans précédent depuis l’entrée en guerre de la Russie contre l’Ukraine, imputant à Moscou l’entière responsabilité de la frappe. Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a confirmé sa solidarité avec Bucarest dans un entretien téléphonique avec le chef de l’État roumain. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la préparation d’un nouveau paquet de sanctions contre la Russie.

Moscou annonce des représailles

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a averti que des mesures de rétorsion suivraient rapidement la décision roumaine, sans en préciser la nature ni le calendrier. Le gouvernement roumain a indiqué que des contrats d’acquisition de systèmes antiaériens et antidrones, financés via le programme européen SAFE, devraient être signés dans les prochains jours.