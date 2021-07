Le gouvernement a entrepris des actions après les affrontements entre éleveurs et cultivateurs de coton du 24 juillet 2021 à Guéné, un arrondissement de la commune de Malanville. Selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 28 juillet 2021, le gouvernement a décidé du déploiement d’une opération de sécurisation et de rétablissement de l’ordre dans cet arrondissement. Il menace de sanctionner tout acte discriminatoire à l’égard de l’une ou de l’autre des communautés.

Les membres du gouvernement béninois se sont penchés sur le compte rendu fait par le ministre de l’Intérieur et la sécurité publique par rapport des affrontements entre éleveurs et agriculteurs dans le campement de Gabéri dans l’arrondissement de Guéné dans commune de Malanville dans la journée du 24 juillet 2021. Selon le conseil des ministres, ces évènements sont survenus en raison de dissensions liées à la gestion de zones délimitées pour les activités pastorales et/ou agricoles. Ils ont provoqué cinq morts, des blessés graves et de nombreux dégâts matériels.

Dans l’optique de ramener le calme dans la localité et de protéger les populations et leurs biens, « le gouvernement y a dépêché un détachement des Forces de défense et de sécurité ». Compte tenu de l’ampleur des dégâts enregistrés, le gouvernement estime qu’une assistance particulière aux victimes des communautés antagonistes est nécessaire. Alors, le ministre de l’Intérieur a été instruit de veiller à l’organisation de séances de sensibilisation, à l’identification et à la poursuite des auteurs ; et à la libération des couloirs de passage du bétail. Le conseil des ministres rappelle que les éleveurs et les agriculteurs doivent cohabiter en bonne intelligence. Et donc, tout acte de discrimination à l’égard de l’une ou de l’autre des communautés va être sévèrement sanctionné.