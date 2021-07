Sale temps pour les géants du numérique en Chine. Ces derniers mois, les autorités ont envoyé un message clair aux géants du numérique identifié sous le sigle BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi) après que les déboires du groupe Alibaba ont commencé. On se rappelle encore de l’amende record de 2,3 milliards d’euros infligé à l’incontournable plateforme en Chine Alibaba, l’Amazon de l’empire du milieu.

A l’époque les autorités avait mis en garde les autres géants du numérique. En effet, les autorités avaient lancé un appel à 34 entreprises nationale, à “tenir compte du cas Alibaba” pour ne pas tomber dans le même piège. Ce samedi, c’est un autre géant chinois qui voit un de ses rêves se briser. Ce qui fait dire à de nombreux observateurs avertis que la machine de répression est toujours en marche en Chine.

Position dominante sur le marché des jeux en ligne

Ce 10 Juillet 2021, le régulateur chinois des marchés a déclaré avoir empêché la fusion de deux géants de la Tech dans le pays. Il s’agit des services de jeux en ligne Huya et Douyu dont le groupe chinois Tencent est respectivement actionnaire majoritaire et propriétaire de 38% des parts. Une telle fusion aurait conforté la position dominante de ce géant du numérique dans le secteur des jeux en ligne. C’est d’ailleurs l’argument que les autorités ont agité dans un communiqué disponible en ligne. « Si Huya et Douyu fusionnaient, cela […] renforcerait encore la position dominante de Tencent sur le marché de la diffusion en direct de jeux », peut-on lire dans le communiqué de l’administration centrale de régulation du marché chinois (SAMR).