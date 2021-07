Les chars militaires ne sont plus aussi invulnérables qu’ils ont pu l’être par le passé. En effet, le développement d’armes nouvelle génération les a rendu obsolètes. Pour autant, l’armée russe a décidé de moderniser ses tanks, afin de leur donner un nouvel élan, un nouvel aplomb. Une annonce qui intervient à l’heure où Moscou a entamé les grandes manœuvres.

En effet, la Russie souhaite moderniser son arsenal militaire. De fait, des scientifiques ont mis au point plusieurs projets. Le premier, abandonné depuis, visait à augmenter le blindage des tanks. La seconde technique visait à concevoir une nouvelle technologie, l’Arena-M. Les tanks sont en fait dotés de munitions anti-missile, qui s’activent automatiquement.

Moscou dévoile une nouvelle technologie

Une récente vidéo est venue confirmer les avancées sur ce point, de la part de Moscou. En effet, un ordinateur de bord calcul la trajectoire du missile et détermine si, oui ou non, celui-ci représente un danger. Si oui, une tourelle s’active et tire un projectile qui viendra détruire le missile juste avant qu’il ne touche le tank.

Un grand chantier de modernisation de l’arsenal militaire, actuellement en cours

De fait, cette technologie permet de réduire le poids des tanks, en réduisant leur blindage, de quoi les rendre plus mobiles et plus rapides. Une technologie similaire a été travaillée par l’armée américaine, sur certains de ses chars Abrams M1. Celle-ci a toutefois été mise de côté, en attente d’un projet plus ambitieux.