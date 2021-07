Le meurtre du président haïtien Jovenel Moïse continue d’occuper l’actualité. En effet, selon les confidences qui ont été faites par le ministre responsable des élections en Haïti, Mathias Pierre au média « TVA Nouvelles », les assassins auraient réservé un traitement très peu ordinaire au défunt président. Plusieurs membres de son corps auraient été brisés à en croire les confidences qu’il a faites au média.

“Ce n’est pas un simple assassinat”

«Pour moi, ce n’est pas un simple assassinat. Il a été torturé. On a cassé son bras, on a cassé son pied, on a crevé ses yeux», a déclaré le collaborateur du président haïtien. Au total, Jovenel Moïse aurait reçu 12 impacts de balle selon les précisions qui ont été apportées sur ce crime qui a été commis par un commando lourdement armé. L’attaque qui a eu lieu dans la résidence privée du président n’a pas épargné sa conjointe dont le pronostic vital n’est tout de même pas engagé.

La question des élections

Cette dernière confiait notamment que son époux avait été abattu «sans même lui donner la chance de dire un seul mot». Notons que le ministre responsable des élections en Haïti, Mathias Pierre est également revenu sur l’autre sujet qui défraie la chronique dans le pays. Pour l’officiel haïtien, les élections se tiendront à bonne date malgré le drame qui a secoué le pays. «Oui, nous voulons qu’il y ait des élections crédibles, honnêtes et démocratiques dans le pays», a-t-il martelé.