Depuis quelques années le secteur des assurances est bouleversé par de nouveaux services : les comparateurs. Un service qui n’a déjà plus de secrets pour certains. Mais comment est calculé le prix des assurances automobiles ? Dans quels cas êtes-vous indemnisé ? Autant de questions que se posent tout assuré pour éviter les mauvaises surprises. Retrouvez quelques points importants dans cet article.

Le mot-clé à bien garder en esprit est le « profil d’assuré ». La plupart des assureurs fixent vos tarifs et déterminent à quel point ils pourraient avoir confiance en vous. Plusieurs paramètres permettent de définir le prix : la marque et le type de véhicule, le niveau de garantie, la localisation de votre habitation, votre manière de conduire, autrement dit votre habitude de conduite et bien évidemment vos antécédents.

Quel prix pour votre assurance ?

Pour calculer le prix de votre assurance, les compagnies prennent grandement en compte votre lieu d’habitation. Les risques étant plus élevés dans des banlieues ou quartiers dits à risque, sur le plan de la délinquance. Des petites villes calmes, sans histoires seront forcément privilégiées. Mais votre Assurance auto peut tout à fait être affectée par d’autres paramètres connexes comme le lieu où vous garez votre voiture. Ceux qui bénéficient d’un garage personnel sont donc directement affectés (dans le sens positif du terme). Le type du véhicule (puissance et référence) entre également en ligne de compte.

Avez-vous eu des sinistres dans le passé ? Ce dernier paramètre est à prendre en compte et va sans aucun doute influer sur le montant final. C’est celui que craint la plupart des assurés qui ont eu dans le passé des sinistres responsables ou non. Pour finir, selon les pays et les législations en cours, les assurances ne couvrent pas tous les types de sinistres. Ceux causés par des conducteurs ivres, les brûlures de cigarettes ou encore les vols après perte de clés, peuvent être rejetées par des assurances.