Le coronavirus touche la plupart des pays du monde depuis plus d’un an et demi. Le nombre de personnes décédées dans le monde après avoir contracté le virus continuent de grimper au fil du temps. Devant l’urgence de la situation, plusieurs laboratoires ont mis au point un vaccin pour freiner la propagation de la maladie.

AstraZeneca, un laboratoire pharmaceutique fait partie de ceux qui ont produit un vaccin contre le Covid-19. C’est d’ailleurs l’un des vaccins les plus utilisés dans le dispositif Covax qui vise à rendre l’accès équitable aux vaccins. Surtout pour permettre aux pays en voie de développement d’avoir accès au vaccin. Ce jeudi, le laboratoire qui produit le vaccin a publié les chiffres de vente au 1er semestre de l’année 2021.

Ce qu’il faut retenir en somme des chiffres publiés, le laboratoire anglo-suédois a récolté 572 millions $ en Europe et 455 millions dans les pays émergents. Ce qui fait un total de 1,17 milliard $ pour le total des ventes de vaccin anti-covid pour uniquement le premier semestre de l’année en cours. Pour le détail, c’est quelques 319 millions de doses qui ont été véndues dans le monde pour ce montant colossal.