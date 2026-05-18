L'Ukraine accuse la Russie d'avoir frappé un navire chinois, la veille de la visite de Poutine à Pékin

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé lundi 18 mai les forces russes d’avoir frappé un cargo appartenant à une entreprise chinoise dans les eaux de la mer Noire, au large d’Odessa. L’incident s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi, quelques heures avant le départ du président russe Vladimir Poutine pour Pékin, où il doit rencontrer le président chinois Xi Jinping.

Le navire visé, le KSL Deyang, est un vraquier battant pavillon des Îles Marshall, propriété d’une société chinoise et dont l’équipage est composé exclusivement de ressortissants chinois. Selon la marine ukrainienne, le bâtiment se dirigeait vers le port de Pivdennyi, dans la région d’Odessa, pour y charger du concentré de minerai de fer. Touché par un drone Shahed, il a poursuivi sa route sans que l’un des membres d’équipage ne soit blessé.

Zelensky met en cause la responsabilité directe de Moscou

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Zelensky a affirmé que « les Russes ne pouvaient pas ignorer quel navire se trouvait en mer », suggérant que la frappe n’était pas accidentelle. La marine ukrainienne a publié une photographie montrant le pont supérieur du KSL Deyang noirci par l’impact. Moscou n’a formulé aucun commentaire dans l’immédiat.

L’attaque nocturne a également touché deux autres navires civils dans la même zone — l’un sous pavillon des Îles Marshall, l’autre sous celui de la Guinée-Bissau —, tous deux en transit vers les ports de la grande région d’Odessa. Selon le gouverneur régional Oleh Kiper, de petits incendies se sont déclarés à bord des deux bâtiments avant d’être maîtrisés par les équipages. Au total, les forces russes ont engagé cette nuit-là 524 drones d’attaque et 22 missiles, balistiques et de croisière, sur huit régions ukrainiennes.

Un incident diplomatiquement encombrant pour Moscou

La Russie frappe régulièrement les infrastructures portuaires et les couloirs maritimes autour d’Odessa depuis son retrait de l’accord sur les céréales en mer Noire en juillet 2023, un mécanisme qui garantissait la sécurité des exportations agricoles ukrainiennes. La frappe sur un navire chinois survient à un moment particulièrement sensible : Poutine entame mardi une visite de deux jours en Chine destinée à approfondir le « partenariat stratégique » entre Moscou et Pékin.

Aucune réaction officielle de Pékin n’avait été rendue publique au moment de la publication de cet article. La visite de Poutine en Chine doit se tenir les 19 et 20 mai 2026.