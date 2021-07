En Côte d’Ivoire, la rencontre qu’il y a eu entre les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo n’a pas manqué de faire réagir le parti de l’actuel président. En effet, par le canal d’une sortie médiatique qu’il a effectuée, Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a qualifié cette entente entre les deux hommes de « circonstancielle ». Pour ce dernier, il s’agit juste « d’une alliance de dupes ».

L’homme politique ivoirien a notamment balayé du revers de la main les différentes déclarations qui ont été faites par Gbagbo et Bédié sur la nécessité « d’un dialogue national ». Il a insisté sur le fait que Laurent Gbagbo n’ait pas de leçon à donner à qui que ce soit en Côte d’Ivoire.

“Les institutions fonctionnent…”

« Nous sommes en pleine démocratie, nous n’acceptons pas qu’on nous impose un nouvel ordre politique. Il n’y a pas besoin d’un dialogue national, les institutions fonctionnent (…) en face de nous, on a des hommes du passé, dépassés », a martelé le directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Rappelons qu’au cours du week-end écoulé Laurent Gbagbo avait tiré à boulets rouges sur Alassane Ouattara. L’ancien pensionnaire de la Cour Pénale Internationale invitait notamment son ex challenger à respecter les textes.