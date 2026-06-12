Russie : 7,6 milliards $ d'actifs liés au milliardaire Vadim Moshkovich transférés à l'État

Les autorités russes ont annoncé jeudi le transfert à l’État d’actifs d’une valeur de 550 milliards de roubles, soit environ 7,6 milliards de dollars, liés au milliardaire Vadim Moshkovich. Selon le ministère russe de l’Intérieur, cette opération intervient à l’issue d’une enquête visant le fondateur du groupe agroalimentaire Rusagro, actuellement détenu dans le cadre d’une affaire pénale.

Le ministère russe de l’Intérieur a indiqué que l’ensemble des biens saisis dans cette procédure avait été reversé aux recettes de l’État. D’après les autorités, les actifs concernés représentent 550 milliards de roubles, ce qui en ferait l’une des plus importantes confiscations d’actifs réalisées dans le pays ces dernières années.

Âgé de 58 ans, Vadim Moshkovich est le fondateur de Rusagro, l’un des principaux groupes agroalimentaires de Russie. Classé parmi les plus grandes fortunes du pays par Forbes Russie, il est placé en détention provisoire depuis mars 2025. L’ancien directeur général de Rusagro, Maxim Basov, a également été arrêté dans le cadre de la même affaire.

Une enquête présentée comme achevée

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que les investigations visant Moshkovich étaient désormais terminées. Dans un communiqué relayé par les agences russes, l’administration a précisé que tous les biens concernés avaient été transférés à l’État.

Cette décision intervient alors que les autorités russes poursuivent une politique de reprise de contrôle de certains actifs économiques stratégiques. Selon les estimations citées par plusieurs médias internationaux, des entreprises représentant plusieurs milliers de milliards de roubles auraient déjà changé de propriétaire au profit de l’État depuis le début de cette campagne.

Le contrôle de Rusagro déjà visé par la justice

Cette nouvelle étape fait suite à une décision rendue au début du mois de mai 2026. Un tribunal russe avait alors ordonné le transfert à l’État de la participation de contrôle détenue dans Rusagro par Vadim Moshkovich, des membres de sa famille ainsi que d’anciens dirigeants du groupe. Cette participation représentait environ les deux tiers du capital de l’entreprise.

Rusagro figure parmi les principaux producteurs agricoles de Russie, avec des activités dans le sucre, les huiles végétales, la viande et l’agriculture. Les autorités russes considèrent désormais l’enquête comme close. Le transfert des actifs annoncé jeudi marque ainsi l’aboutissement de la procédure engagée contre le milliardaire et son entourage dans ce dossier.