Travail des enfants : le Bénin appelle à une mobilisation générale

Le ministre délégué chargé du Budget et de la Fonction publique a réaffirmé, vendredi 12 juin 2026 à Cotonou, l’engagement du gouvernement béninois dans la lutte contre le travail des enfants. Cette déclaration intervient à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants célébrée chaque année le 12 juin sous l’égide de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Dans un communiqué publié pour cette commémoration, l’autorité gouvernementale a rappelé que la protection des enfants demeure une priorité de l’action publique. Le thème retenu cette année par l’OIT, « Carton rouge au travail des enfants : une enfance protégée, un travail décent pour les adultes », met l’accent sur le lien entre protection sociale, accès à l’éducation et amélioration des conditions de travail des adultes.

Près d’un enfant sur cinq concerné au Bénin

Le gouvernement s’appuie sur les résultats de l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) réalisée en 2022 pour souligner l’ampleur du défi. Selon ces données, 19,9 % des enfants âgés de 5 à 17 ans au Bénin sont engagés dans une activité relevant du travail des enfants.

Ce constat conduit les autorités à poursuivre les actions de prévention, de protection et de prise en charge destinées aux mineurs exposés à ces situations. Le communiqué rappelle que le travail des enfants peut compromettre l’accès à l’éducation, affecter la santé et limiter les perspectives de développement des jeunes concernés.

À l’échelle mondiale, l’Organisation internationale du Travail et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) estiment que des millions d’enfants demeurent impliqués dans des activités incompatibles avec leur âge ou leur scolarisation, malgré les progrès enregistrés ces dernières années.

Des réformes présentées comme des leviers d’action

Le gouvernement béninois met en avant plusieurs mesures engagées sous la présidence de Romuald Wadagni pour renforcer la protection de l’enfance. Parmi elles figurent l’extension des mécanismes de protection sociale, les efforts visant à améliorer l’accès à l’éducation ainsi que les dispositifs de lutte contre la pauvreté.

Le communiqué souligne également l’application des textes nationaux consacrés à la protection des enfants. Au Bénin, le Code de l’enfant encadre les droits des mineurs et interdit notamment les formes de travail susceptibles de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur éducation.

Les autorités estiment que les résultats obtenus jusqu’à présent sont le fruit d’une coopération entre l’État, les partenaires techniques et financiers, les organisations professionnelles, les associations de la société civile et les communautés locales.

Un appel adressé aux familles et aux employeurs

Tout en reconnaissant les progrès réalisés, le gouvernement considère que les défis demeurent importants. Le ministre délégué chargé du Budget et de la Fonction publique appelle ainsi les citoyens, les parents, les employeurs, les responsables communautaires et les acteurs du monde du travail à renforcer leur vigilance face aux situations impliquant des enfants.

Dans le communiqué, il invite chacun à signaler les cas de travail des enfants et à veiller au respect de leurs droits dans tous les milieux de vie. Les autorités béninoises réaffirment leur volonté de poursuivre les actions engagées afin de réduire progressivement le recours au travail des enfants conformément aux engagements nationaux et internationaux du pays. Cette mobilisation devra se poursuivre au-delà de la journée du 12 juin, à travers les programmes et mécanismes déjà en place pour la protection de l’enfance sur l’ensemble du territoire national.