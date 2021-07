La Fédération béninoise d’athlétisme (FBA) organise depuis ce lundi 5 juillet 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, un camp d’entrainement pour des jeunes athlètes des régions où la pratique de l’athlétisme est en déclin. Ce camp entre dans le cadre des réformes engagées au niveau de cette fédération et intervient après le Challenge national des épreuves combinées d’il y a quelques semaines pour détecter de nouveaux talents.

C’est parti ! Au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, pour 10 jours de camp d’entrainement d’athlétisme. Il regroupe 30 athlètes U16 identifiés dans les communes de Boukoumbé, Djougou, Djakotomey, Lokossa, Dassa-Zoumè et Abomey. Les six meilleures athlètes à l’heptathlon et les six meilleurs athlètes au décathlon du Challenge national des épreuves combinées 2021 y sont aussi de même que quatre athlètes qui évoluent au Africain athletics developpement center (AADC-Lomé) de Lomé. Donc au total, 30 jeunes athlètes (U16 ),12 athlètes issues du challenge national des épreuves combinées (moins de 18 ans), quatre athlètes seniors du centre de Lomé et Roméo N’tia prennent part à ce camp. Selon le directeur technique national, Zéphirin Hounkènou, ce camp a pour objectif d’initier les jeunes de ces régions qui n’arrivent pas à faire décoller l’athlétisme. En plus des jeunes athlètes, il y a aussi 13 jeunes entraineurs formés en janvier dernier qui sont invités pour ce camp.

Travailler pour la relève

A en croire Zéphirin Hounkènou, à l’issue de ce camp, ces jeunes vont repartir dans leurs zones avec un bagage technique appréciable qui va leur permettre, dans leur région, d’évoluer normalement. Ces jeunes athlètes vont être encadrés par des par des entraineurs nationaux. Ils vont découvrir toutes les épreuves qui composent l’athlétisme afin de développer leurs aptitudes. La journée de ce mardi 6 juin va être consacrée aux sprints de haie et au saut en longueur. Au niveau du sprint, il y a beaucoup de phases. Le travail va se faire étape par étape comme World athlétics le demande.

Le secrétaire général de la FBA et chef de projet, Achille Aïhou a indiqué que ce camp s’inscrit dans le processus de mis en œuvre du programme de la Dividende olympique pour l’athlétisme version 2021-2022 de la World Athletics. Au cours de ce camp, les jeunes athlètes qui doivent être pluridisciplinaires compte tenu de leur âge vont travailler au niveau de toutes les familles d’épreuves et les épreuves combinées. C’est une occasion pour ces athlètes de se préparer pour les prochains championnats nationaux prévus pour les 16, 17 et 18 juillet prochain et d’autres compétitions à venir. Pour Didier Kiki, l’un des athlètes qui évoluent au centre de Lomé, il s’agit de se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

La Fédération béninoise d’athlétisme (FBA) organise depuis ce lundi 5 juillet 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, un camp d’entrainement pour des jeunes athlètes des régions où la pratique de l’athlétisme est en déclin. pic.twitter.com/uHl1n2MoHp — La Nouvelle Tribune (@LNTribune) July 6, 2021