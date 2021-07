Une partie de la population de Lokossa a pris d’assaut le tribunal de première instance de deuxième classe de la ville. Elle est allée exprimer son mécontentement par rapport à l’arrestation de trois travailleuses du sexe. Les trois travailleuses du sexe et le gérant d’une buvette ont tous été déposés en prison, après avoir été présentés au procureur de la République près le tribunal de Lokossa ce lundi 5 juillet 2021.

Les trois femmes et le gérant de la buvette en question ont été arrêtés et gardés à vue depuis le vendredi 02 juillet 2021. Après leur comparution ce lundi 5 juillet 2021, le Procureur a décidé de les placer en détention. Ce qui a provoqué la colère de la population qui estime qu’il y a une personne qui devrait aussi être mise en cause. En effet, selon les informations reçues, les trois jeunes dames d’origine étrangère, ont rejoint le Bénin sur invitation du gérant pour commencer à leur activité. Elles ont été logées dans un local appartenant à la Société des industries textiles du Bénin (SITEX). Selon les manifestants, c’est un des responsables de la SITEX qui aurait remis les clés des logements à ces trois femmes. Mais, curieusement, ce responsable n’a pas été interpelé. C’est ce qui a révolté la population.