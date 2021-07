Pour commercialiser des fluides frigorigènes au Bénin, il faut un agrément. Mais tous les vendeurs ne se plient pas à cette exigence. Après les séances de sensibilisation, le ministère du cadre de vie a décidé de passer à l’action afin d’obliger les commerçants indélicats à être dans les clous. Avec le ministère du commerce, il a lancé une opération de contrôle dans la ville de Porto-Novo.

Dans les boutiques de vente de ces fluides sillonnées par les contrôleurs hier lundi 05 juillet, il a été remarqué que les tenanciers n’ont pas l’agrément des autorités pour exercer cette activité d’importation et de commercialisation de réfrigérants. Ceux-ci ont d’ailleurs reconnu qu’ils évoluent dans l’illégalité puisque ces fluides frigorigènes sont plutôt achetés du côté du Nigéria. De plus, des réfrigérants de mauvaise qualité ont été retrouvés dans ces boutiques.

Elles abîment le compresseur de froid et le condensateur des appareils électroménagers

Plus d’une dizaine de bombonnes contenant ces fluides ont été saisies par l’équipe de contrôle. Ces substances servent à la climatisation ou à la réfrigération. On les utilise pour les véhicules, les réfrigérateurs et les frigidaires. Quand elles sont de mauvaise qualité, elle détériorent le compresseur de froid et le condensateur des appareils électroménagers, explique Bonaventure Belly Gangbè Kpogodo, point focal suppléant Ozone du ministre du cadre de vie, dans les colonnes du journal La Nation.

Il faut dire que les commerçants non agréés surpris lors du contrôle seront sanctionnés. Ils ont promis de se mettre en règle très rapidement. Les bombonnes de gaz saisies seront remises au ministère du cadre de vie pour qu’il les détruise.