C’est hier mardi 13 juillet que le mandat de la Céna dirigée par Emmanuel Tiando a pris fin. L’universitaire et homme politique s’en va donc a un moment où l’organe chargée d’organiser les élections au Bénin a été réformée. A l’heure du bilan hier, Emmanuel Tiando a évoqué la plus grande innovation de la Céna sous son règne. Et cette innovation n’est rien d’autre que « l’introduction de l’outil informatique dans le processus de gestion de nos élections. Ce qui a favorisé l’exécution diligente des activités électorales » croit savoir l’ancien ministre.

Son remplaçant à la tête de la commission électorale sera connu très bientôt. En effet, c’est aujourd’hui mercredi 14 juillet que les membres du Conseil électoral seront installés par le président Patrice Talon. Ils vont après cette cérémonie, se réunir pour élire en leur sein, un président et un rapporteur. Le président élu sera le nouveau chef de la Céna. Il aura sous sa coupe, la Direction générale des élections, qui est le bras opérationnel de l’organe. Hier mardi alors que Tiando faisait ses adieux au personnel de la commission électorale, il a remercié ceux-ci pour le travail abattu à ses côtés.

La mandature a organisé toutes élections, de 2015 à ce jour

« Ensemble avec vous, nous avons engagé des actions novatrices pour rendre la Céna de plus en plus professionnalisée tant au niveau du renforcement des capacités des hommes que dans la définition et la mise en œuvre des stratégies d’action pour une meilleure efficacité » leur a-t-il dit. La mandature d’Emmanuel Tiando a organisé deux élections présidentielles, deux élections communales et deux élections législatives. L’universitaire a passé 7 ans à la tête de la commission électorale nationale autonome avec son équipe.