La mairie d’Abomey-Calavi a mené cette semaine une opération de libération des espaces publics dans la commune. Le chef d’arrondissement de Godomey Léon Kpobli, le directeur des services techniques de la mairie Dieudonné Mègninou et le Secrétaire général de la mairie Gildas Adoukonou étaient donc sur le terrain avec les forces de l’ordre selon les informations rapportées par le journal L’Evènement Précis. Ils ont libéré les espaces publics de l’axe Godomey-Cocotomey-Womey et de l’axe Godomey-Dèkoungbé-Fignonhou- N’Gbeho-Togbin.

Protéger les usagers de la route contre les accidents de circulation

Toutes ces voies, se trouvent dans l’arrondissement de Godomey. Cette opération de libération des espaces publics menée par la mairie d’Abomey-Calavi vise à protéger les usagers de la route contre les accidents de circulation et assurer la libre circulation et la sécurité des personnes et des biens. On se rappelle que les opérations de libération d’espaces publics au Bénin étaient à la mode sous l’ancien préfet du Littoral Modeste Toboula.

Il a acquis une certaine notoriété grâce à cela. Depuis son départ de la préfecture suite à une affaire de bradage de domaine public on constate le retour de ces occupants illégaux sur les espaces publics de la capitale économique béninoise. La mairie de Cotonou devrait peut être prendre exemple sur ce qui se fait à Abomey-Calavi.