L’une des décisions prises en conseil des ministres de mercredi 28 juillet 2021 par le gouvernement béninois est la confirmation de la délocalisation de la Société des ciments du Bénin (SCB) de la zone commerciale de Ganhi, l’un des quartiers commerciaux de la ville de Cotonou. Cette société doit déménager le 30 juin 2022 au plus tard.

Dans le compte rendu de ce conseil des ministres, le gouvernement rappelle qu’il a demandé aux responsables de la SCB, depuis juin 2020, de programmer le déménagement de l’unité de production pour le 30 juin 2022 au plus tard. Il justifie cette décision par deux éléments. Selon le gouvernement béninois, « l’existence de cette société dans une zone de grande concentration urbaine est source de désagréments causés aux riverains de même qu’à l’environnement ». De plus, cette implantation n’est plus en conformité avec les dispositions du décret n° 2001-289 du 8 août 2001 portant approbation du plan d’aménagement de la zone de Ganhi.

Ce décret interdit le développement d’activités industrielles dans le périmètre concerné. Après évaluation de la situation actuelle, le gouvernement a décidé de confirmer le délai pour la délocalisation de la société. Ainsi, le 30 juin 2022, « il sera mis un terme aux activités de la société ». Et elle va disposer alors, à partir de cette échéance, « d’un délai maximum de 6 mois pour procéder au démantèlement de son outil industriel et libérer définitivement le site au plus tard le 30 décembre 2022 ». Les responsables de cette société sont donc avertis et vont devoir prendre les dispositions idoines pour respecter ces délais.